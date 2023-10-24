انت الان تتابع "لن تمر دون ردع".. أميركا تتهم إيران بدعم الهجمات على قواتها في العراق وسوريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 24 أكتوبر 2023, 11:58 صباحاً

اتهم البيت الأبيض إيران، اليوم (الثلاثاء) بأنها "تُسهِل بدأب هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة لجماعات مدعومة من طهران على قواعد عسكرية أميركية في العراق وسوريا". وذكر المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي، أن "هناك زيادة في مثل هذه الهجمات على مدى الأسبوع الماضي، خاصة في الأيام القليلة الماضية لكن الولايات المتحدة لن تسمح للتهديدات التي تواجه مصالحها في المنطقة بالمضي دون ردع"، وفقاً لـ"فرانس برس". وبيّن أن "الولايات المتحدة تعتقد أن تلك الجماعات مدعومة من الحرس الثوري الإيراني والحكومة الإيرانية، التي تستمر أيضاً في دعم حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني". وقال "كيربي": "نعلم أن إيران تراقب عن كثب تلك الأحداث، وفي بعض الحالات، تسهل بدأب تلك الهجمات وتحفز الآخرين الذين قد يريدون استغلال الصراع من أجل مصلحتهم أو لمصلحة إيران". وأضاف: "نشعر بقلق شديد من احتمال حدوث أي تصعيد كبير لهذه الهجمات في الأيام المقبلة، لكننا لن نسمح بأي تهديد لمصالحنا في المنطقة أن يمر دون رد".

كانت هذه تفاصيل خبر "لن تمر دون ردع".. أميركا تتهم إيران بدعم الهجمات على قواتها في العراق وسوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.