انت الان تتابع وزارة الصحة في غزة: نعلن الانهيار التام للمنظومة الصحية في مستشفيات القطاع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 24 أكتوبر 2023, 12:03 مساءً

أعلن الناطق باسم وزارة الصحة في غزة، اليوم الثلاثاء، الانهيار التام للمنظومة الصحية في مستشفيات قطاع غزة. وأفادت الوزارة في بيان، بارتفاع "عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 5791 منهم 2360 طفلًا و1292 سيدة"، وإصابة أكثر من 18000 منذ بدء الحرب في قطاع غزة. وقالت إن "الاحتلال ارتكب 47 مجزرة بحق عائلات فلسطينية في الساعات الماضية راح ضحيتها 704 شهداء". وأعلنت وزارة الصحة عن "الانهيار التام للمنظومة الصحية في مستشفيات قطاع غزة"، مشيرةً إلى "خروج 12 مستشفى و32 مركزًا صحيًا عن الخدمة"، معربةً عن خشيتها من "توقّف المزيد من المرافق الصحية عن العمل؛ بسبب الاستهداف الإسرائيلي ونفاد الوقود".

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