"ميهاف" تنير منزل المهندس "إدريس القرني"

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محمد بن مسعود - الدمام - رُزق مدير التشغيل والصيان، بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس إدريس بن محمد القرني، بمولودة اتفق وحرمه على تسميتها ميهاف.

وتلقى "القرني" التهاني من الأهل والأقارب والأصدقاء بمناسبة قدوم المولودة الجديدة، جعلها الله من مواليد السعادة.

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