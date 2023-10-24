تراند اليوم : بطلب من الجيش الإسرائيلي.. خرائط غوغل وويز تتخذ إجراء استباقيًا قبل الاجتياح البري الوشيك على غزة

صحيفة الخليج 365: قامت خرائط غوغل وويز بتعطيل تحديثات حركة المرور المباشرة لمناطق إسرائيل وقطاع غزة بناء على طلب الجيش الإسرائيلي، وذلك قبيل اجتياح بري وشيك على قطاع غزة.

وقال متحدث غوغل : "كما فعلنا سابقا في حالات الصراع واستجابة للوضع المتطور في المنطقة، قمنا مؤقتا بتعطيل القدرة على متابعة حركة المرور الحية وبيانات اختناقات المرور الكثيفة مراعاة لسلامة المجتمعات المحلية" وفقا لشبكة بلومبيرغ الإخبارية.

وتظهر رسالة للمستخدمين لتطبيق Waze للخرائط في المناطق الساخنة إسرائيل وغزة مفادها: "بسبب الوضع الأمني: لن يتم عرض حركة السائقين أو الاختناقات المرورية والتنبيهات الأخرى".

ولا يزال تطبيق خرائط Waze يعمل بكامل طاقته في مناطق من إسرائيل، مثل تل أبيب، بينما تم تعطيل بيانات حركة المرور الحية في خرائط Google في جميع أنحاء البلاد.