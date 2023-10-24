شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة الأحساء تواصل أعمال تطوير طريق المطار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تستمر أمانة الأحساء بتنفيذ أعمال مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق المطار، الذي تم استلامه مؤخرًا من وزارة النقل والخدمات اللوجستية خدميًا.

وأوضحت وكالة المشاريع في الأمانة أن المشروع يتضمن تنفيذ أعمال السفلتة، وإنشاء أرصفة المشاة، ووسائل السلامة المرورية والعلامات الأرضية واللوحات الإرشادية، والإنارة، والتشجير، ومسارات الدراجات الهوائية.

مشيرة إلى أن الطريق يعد من أهم الطرق الحيوية في الأحساء، حيث يربط مطار الأحساء الدولي بعدد من الطرق الحيوية الأخرى لمدينة الهفوف.

جهود متواصلة لتحقيق رؤية 2030

وقالت الأمانة إن تنفيذ المشروع يأتي امتدادًا للجهود المتواصلة نحو تحقيق مستهدفات برنامج جودة الحياة وأنسنة المدن في المجتمع، عن طريق تعزيز الخدمات البلدية وفي مقدمتها الطرق الحضرية، وهي إحدى الأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030.

وأضافت الأمانة أن المشروع يهدف إلى رفع مستوى السلامة المرورية، وتحسين المشهد الحضري، وتوفير بيئة مريحة وآمنة لمستخدمي الطريق.