شكرا لقرائتكم خبر عن تحقق التحول بمجال الطيران.. إطلاق الاستراتيجية الجديدة لشركة SAMI والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رعى صاحب السمو الملكي الأمير الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود، قائد القوات الجوية الملكية السعودية، حفل إطلاق الإستراتيجية والهوية الجديدة لشركة "SAMI" للطيران والفضاء الميكانيكية، وذلك في مقر الشركة في محافظة جدة.

حيث أعلنت شركة SAMI الشريك الوطني الرائد لقطاع الدفاع والأمن، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، أن إطلاق الشركة يأتي عقب إنجاز عملية الاستحواذ الكامل على شركة "المعدات المكملة للطائرات المحدودة AACC" في وقتٍ سابق من هذا العام، حيث تقوم بأعمال الصيانة والإصلاح والعمرة الميكانيكية للأنظمة الهيدروليكية للطائرات، وأنظمة الطاقة الثانوية لمنصات متعددة.

دعم لا محدود

و أعرب صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود، قائد القوات الجوية الملكية السعودية، خلال الحفل عن فخره بما تم إنجازه قائلاً: "بدعم لامحدود من قيادتنا الرشيدة - أيدها الله - والتوجيه بتطوير ودعم الصناعات الدفاعية في المملكة العربية السعودية بتوطين %50 من الإنفاق العسكري بحلول عام 2030، يعلم الجميع أهمية دور الشركات الوطنية في بناء القدرات والكفاءات المحلية في مجال صيانة الطائرات، ورفع جاهزيتها بأعلى جودة، ووفق أتم المعايير العالمية، حيث لا يقل دور العاملين في هذه المصانع عن الجندي في الحفاظ على أمن الوطن، لذا أتوجه بالشكر والتقدير لكل من أسهم وعمل جاهداً وراء هذا التحول الهام".

من جهته قال الرئيس التنفيذي لشركة SAMI المهندس وليد بن عبدالمجيد أبوخالد :"تعكس الإستراتيجية والهوية الجديدة للشركة آفاقاً جديدة في قطاع الطيران والفضاء في المملكة، حيث نتجه نحو تطوير وتمكين القدرات الوطنية في مجال الطيران تماشياً مع رؤية المملكة 2030، كما تندرج هذه الخطوة في إطار الجهود المبذولة لتحقيق التطوير والنمو، لاسيما في ظل التوسع الذي تشهده أسواق الطيران التجاري على المستوى المحلي والإقليمي وبوتيرة متسارعة، إضافة إلى أن هذا الإنجاز يعزز التكامل بين شركات مجموعة SAMI، وحرصها على الإسهام في بناء منظومة دفاع مستدامة للمملكة".

التحول بمجال الطيران

من جانبه قال نائب الرئيس التنفيذي لقطاع أنظمة الطيران والفضاء في شركة SAMI المهندس عبدالسلام الغامدي: "نحتفل اليوم بنجاح إطلاق الإستراتيجية والهوية الجديدة للشركة التي من شأنها أن تسهم في تحقيق التحول في مجال الطيران والفضاء، وذلك من خلال توفير خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة ذات ميزة تنافسية عالمية على مستوى القطاعات الدفاعية والخدمات المدنية".

وأضاف : "إنطلاقاً من مكانة شركة AACC وسجلها الحافل على امتداد 35 عاماً من المعرفة والكفاءة والخبرات في مجال الطيران، تتمحور خططنا حول تحقيق النمو التصاعدي من خلال عمليات الدمج والتكامل الجديدة، والعمل على النمو من خلال دعم القدرات المحلية، كما نهدف إلى تطوير مجالات التميّز التشغيلي للشركة من خلال عمليات وإجراءات تتسم بالكفاءة والفعالية".

يذكر أن شركة المعدات المكملة للطائرات المحدودة AACC، التي يعود تاريخ تأسيسها إلى العام 1988، تُعتبر إحدى أكبر مزودي خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة (MRO) في الشرق الأوسط، وتقدم الشركة من خلال وحدات أعمالها المختلفة والمتخصصة مجموعة واسعة من الخدمات لدعم الطائرات الحربية، وطائرات النقل، والتدريب، وطائرات المهام الخاصة، كما تشمل خدماتها التطبيقات المختلفة في صناعات الطيران الدفاعي والمدني، وتهدف شركة "SAMI" للطيران والفضاء الميكانيكية الجديدة إلى الاستمرار في الإسهام في تعزيز الاكتفاء الذاتي للمملكة في قطاع أنظمة الطيران والفضاء وذلك من خلال البناء على سجل إنجازات الشركة وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.