شكرا لقرائتكم خبر عن "سلمان للإغاثة" يوزع 1.238 سلة غذائية في باكستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 1.238 سلة غذائية للفئات الأشد ضعفًا والمتضررة من الفيضانات في منطقتي خاران وصحبت بور بإقليم بلوشستان في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 8.666 فردًا.

وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع دعم الأمن الغذائي في جمهورية باكستان لعام 2023- 2024.

ويأتي هذا ضمن المشاريع الإغاثية التي تقدمها من المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة في مختلف الدول ذات الاحتياج حول العالم دون تمييز.