شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة الطائف تضبط عددًا من مخالفات عدم تسوير المباني "تحت الإنشاء" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت أمانة الطائف مخالفات عدم تسوير المباني "تحت الإنشاء" بمواقع مختلفة من المدينة، ضمن حملتها لتطبيق الضوابط الفنية لتسوير المباني الجاري انشاءها.

ونبهت الأمانة المقاولين إلى منع إزالة السواتر من موقع الإنشاء قبل الحصول على شهادة إشغال المبنى، حيث يأتي تطبيق قرار تسوير مواقع المباني تحت الإنشاء بهدف حماية العاملين ومرتادي الطرق والحد من التشوهات البصرية الناجمة عن الأعمال الإنشائية، وتحسين المشهد الحضري، وتخصيص حيز لتخزين مواد البناء المستخدمة في المشروع، وفصل أماكن العمل عن المحيط الخارجي.

أهم الضوابط الإنشائية

ومن بين الضوابط الفنية التي أقرتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتسوير المواقع الإنشائية أن يكون ارتفاع السور المؤقت 2 متر على أقل تقدير، على أن يكون السور المؤقت من الألمنيوم المموج "الهنجر" الأبيض، ويمنع الاستعاضة عن ذلك بالمصدات الإسمنتية أو الأقمشة الساترة، على أن يكون لون السور موحد (أبيض)، وبأبعاد متماثلة.

كما ألزمت الضوابط بأن يكون تثبيت الأعمدة من خلال قواعد من الألمنيوم أو تيوبات الحديد، بحيث تثبت بمسامير يمكن إزالتها لاحقًا، على أن يمنع حفر الرصيف أو الشارع لتثبيت الأعمدة، مع التأكيد على منع صب الخرسانة على الرصيف أو الشارع، عند تثبيت السور أو اللجوء إلى الحجارة لثبيت أعمدة السواتر.

ويتعين على المالك وضع لوحة بلاستيكية أو معدنية توضح معلومات الاتصال بالمسؤول عن المشروع، ورقم الرخصة وبيانات المقاول بما في ذلك السجل التجاري.

كما حذرت من إزالة أو قص الأشجار التي تقع في الأرصفة المحيطة بالموقع لغرض تأسيس السور، فيما يمنع إزالة السور قبل إصدار شهادة إشغال المبنى، ونقل جميع مواد البناء داخل حدود الملكية. وأشارت الوزارة إلى أن المسؤولية تنعقد على المقاول في حال نتج عن أعمال تأسيس السور أي أضرار بشرية أو مادية، أو إتلاف في الطرق والأرصفة.