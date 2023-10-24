شكرا لقرائتكم خبر عن "الشورى" يطالب الاستثمار بالعمل على تحقيق أكبر عائد في المشروعات الاجتماعية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عقدت جلسة مجلس الشورى العادية الثامنة للسنة الرابعة من الدورة الثامنة برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل السُّلمي .

و ناقش المجلس التقرير السنوي لوزارة الاستثمار للعام المالي 1443/1444هـ .

طالب عضو الشورى أ. سعد العتيبي وزارة الاستثمار بالعمل على تحقيق أكبر عائد في مشروعات الاستثمار الاجتماعي،وذلك بالتنسيق مع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، مشيراً إلى أهمية وضع البرامج التي تسهم في رعاية حقوق المستثمرين السعوديين بالخارج،من حيث سهولة التصفية أو تحويل الأموال.

كما طالب عضو الشورى أ. رائدة ابو نيان وزارة الاستثمار بتقديم المزيد من الدعم لمنشآت الملكية الخاصة، و دراسة إنشاء مركز متخصص لها.

وطالبت عضو الشورى بصدر قراراً بشأن التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1443/1444هـ ، بعد الاستماع إلى وجهة نظر اللجنة الصحية.

و يطالب بزيادة الدعم لبند الإيفاد والابتعاث بوزارة الصحة ، لتطوير ورفع قدرات الممارسين الصحيين وسد الاحتياج في التخصصات الصحية المختلفة.

كما يطالب بدعم الوزارة ، لإيجاد آليات مرنة لتحسين الإمداد الطبي فيها، بما يضمن توفر الأدوية للأمراض المزمنة والاستجابة السريعة للطوارئ الصحية. (توصية إضافية مشتركة مقدمة من أعضاء المجلس م.إبراهيم آل دغرير، وم.علي القرني أخذت اللجنة بمضمونها).

بدائل "نداء المرضى"

وأكدت الشورى على الوزارة إلزام جميع مقدمي خدمات الرعاية الصحية، باستخدام وسائل بديلة للنداء على المرضى في العيادات وغرف الانتظار، بما يضمن عدم التعرف علي هويتهم ، والمحافظة على خصوصيتهم. (توصية إضافية مقدمة من عضو المجلس أ.مبارك الدوسري أخذت اللجنة بمضمونها

وطالبت الشورى على الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بناء استراتيجية وطنية عاجلة؛ للحدِّ من الاستهلاك المفرط للسكريات في الأغذية والمشروبات وقاية ً من السمنة، ولوقف تفشي مرض السكري والأمراض المزمنة الناتجة عن استهلاكها.

واشارت بالتنسيق مع القطاعات الصحية والجهات ذات العلاقة الإسراع في تطبيق إجراءات الكشف المبكر لاضطراب طيف التوحد في مراكز الرعاية الصحية الأولية وإنجاز المسح الوطني له .

كما طالبت بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة العمل على رفع كفاءة خدمات الصحة المدرسية باستكمال توفير العيادات المدرسية وتجهيزها و وتكليف الممرضين لتغطية العمل فيها .

واكدت الشورى على الوزارة العمل على توفير الفحوصات الجينية وفحوصات الكيمياء الحيوية والمناعة والأورام ، وفحوصات الطب الشخصي.

وطالبت وزارة الصحة بالتنسيق مع شركة الصحة القابضة ومركز التأمين الصحي الوطني وضع مؤشرات أداء محددة وخطة زمنية واضحة لاستكمال مراحل التحول المؤسسي لمرافق الرعاية الصحية والتجمعات الصحية.