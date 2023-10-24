شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 191 مخالفة لنظام المياه بمكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبط مختصون بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، خلال جولاتهم الميدانية، 191 مخالفة لنظام أحكام المياه ولائحته التنفيذية.

وأوضح مدير عام فرع الوزارة المهندس ماجد الخليف، أن المخالفات توزعت على محافظات المنطقة، حيث تم ضبط 112 مخالفة لنظام المياه بمحافظة جدة، و4 مخالفات بالعاصمة المقدسة، و3 مخالفات بمحافظة الخرمة، و4 مخالفات بالعاصمة المقدسة، و14 مخالفة لنظام المياه بمحافظة رنية، و13 مخالفة لنظام المياه بمحافظة الجموم، ومخالفتين لنظام المياه بمحافظة العرضيات، و15 مخالفة بمحافظة القنفذة، و6 مخالفات بمحافظة الليث، و8 مخالفات بمحافظة خليص، و4 مخالفات بمحافظة الكامل، و10 مخالفات لنظام المياه بمحافظة رابغ.

أنواع المخالفات

وأضاف أن المخالفات تمثلت في عدم الحصول على التراخيص اللازمة، وعدم الالتزام بالشروط والضوابط والمسار الاجرائي المنظم لكل نشاط.

وأكد الخليف أن فرع الوزارة اتخذ الإجراءات النظامية حيال المخالفات، داعياً أصحاب الأشياب والصهاريج والحفارات سرعة الحصول على التراخيص اللازمة لاستمرار ممارسة أنشطة استخراج وتوزيع المياه غير صالحة للشرب، وفقاً لأحكام نظام المياه وحسب الشروط والضوابط والمسار الاجرائي المنظم لكل نشاط.

ودعت الوزارة، جميع المستفيدين إلى اتباع الإجراءات النظامية لضمان استدامة المياه والمحافظة على مصادرها، مؤكدة أن فرق التفتيش والرقابة تقوم بحملات تفتيشية ورقابية بشكل دوري ومستمر لرصد المخالفات.