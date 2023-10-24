شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على السر وراء وجود ثقب في أسفل القفل بجانب المفتاح.. هتنصدم من السبب! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

لو انت متابع موقعنا هتعرف كل جديد وحاجات ولاعمرك ممكن تتخيلها عن قفل الباب، حبذا الثقب المتوفر أسفل بجوار مكان المفتاح له فعل السحر في القفل، ولاسيما أنه من المحتمل أنك لم تلحظه بعد لكن إذا نظرت عن قرب سوف تشاهده بوضوح وإذا علمت مدى أهميته للقفل لن تصدق وسوف تتمنى لو علمتها من قبل، حيث أنه لم يترك للصدفة وصنع لعدة أسباب هامة من بينها الحفاظ على سلامة القفل، وإليكم كافة التفاصيل عن أهميته فيما يلي. أهمية الثقب الصغير في القفل

بالرغم من ضآلة حجم الثقب الموجود أسفل القفل إلا أنه يمكن رؤيته واضحا عند النظر إليه، وبالرغم من الاعتقادات السائدة عنه إلا أنه لم يترك للصدفة، لأن مثل هذه الأدوات يتم صُنعها بعناية خاصة لأنها تستخدم في تأمين الأبواب أو الإدراج أوالصناديق.. وغيرها، كما أن هذا الثقب يرجع إلى العديد من الأعمال الهامة، أهمها مايلي:

نتيجة استخدام القفل بكثرة يصبح صلب قليلا ويعمل بصعوبة، لذلك يمكن تشحيمه من خلال هذا الثقب. يمكن كذلك من خلاله تسْريب كمية المياه المتساقطة عليه أثر الأمطار. كما يمكن وضع الزيت به للتخلص من الصدأ العالق به داخليا لأي سبب. أنواع الأقفال وخواصها

تختلف أنواع الأقفال وفقا لطبيعة المهمة المستخدمة من أجلها، سواء كانت أقفال مكاتب أو أقفال منازل، فضلا عن أقفال الصناديق لكن الهدف الأساسي لصناعة الأقفال يظل واضح وصريح وهو الحفاظ علي المتعلقات الشخصية بمختلف أنواعها، لكن يظل أشهر هذه الأقفال استخداما هي الأقفال العادية لكنها سهلت الاختراق لذلك يمكن استبدالها بإقفال عالية الجودة مثل ” إقفال الكمبيوتر”.