شكرا لقرائتكم خبر عن لا تبدأ يومك بهدا الطعام حتى وان كنت تتضور جوعا يرفع السكرويدمرالإنسولين و تهيج القولون والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

من المعروف أن البيض المسلوق من الأطعمة الغنية بالبروتينات والمعادن والأحماض، وهو من الوجبات الأساسية في طعام كل عائلة لاحتوائه على الكالسيوم وخاصة البيض المسلوق، ولكن هل تعلم أن هناك أضرار للبيض المسلوق على الصحة، خاصة إذا دوامت على تناوله على معدة فارغة؟ في هذا المقال سنعرفك على أضرار تناول البيض المسلوق يومياً:

– خطر على القلب: غالباً ما يتسبب الكوليسترول السيء في مخاطر مرتبطة بأمراض القلب، وفي حالة البيض، لا يختلف الأمر عن ذلك، ويتضح أنه أنه عندما يتعلق الأمر بالعناية بقلبك، فإن الأمر يتعلق بصفار البيض أكثر من أي شيء آخر.



– ارتفاع مستويات الكوليسترول: تحتوي البيضة الواحدة الكبيرة على 186 ملليجرام من الكوليسترول، وهو أكثر من نصف الكمية الموصى بها منذ فترة طويلة والتي تبلغ حوالي 300 ملليجرام لذلك يجب أن تقلل من تناوله.

– انتفاخ المعدة: كما هو الحال مع العديد من الأطعمة، من الممكن جداً الإفراط في استهلاك البيض وينتهي بك الأمر في حالة صعبة، وأوضحت الدراسات أن الإفراط في تناول البيض قد يسبب اضطرابات في الجهاز الهضمي مثل الانتفاخ والغازات وآلام في البطن.

– يمكن أن تكون أكثر مقاومة للأنسولين: يعتبر من الدهون طبيعية، لكنه لا يزال مضراً، خاصة عندما تفرط في تناوله، يمكن أن يكون للدهون الموجودة في البيض تأثير حقيقي للغاية على نسبة السكر في الدم، ويمكن أن تزيد من مقاومة الأنسولين، مما يعني أن السكر في دمك لا يستخدم للحصول على الطاقة بالطريقة التي من المفترض أن تكون