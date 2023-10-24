شكرا لمتابعة خبر عن ولي العهد يلتقي بالرئيس الكوري.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، برئيس جمهورية كوريا، يون سيوك يول، في قصر اليمامة بالرياض.

وعقدا جلسة مباحثات رسمية استعرضا خلالها العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها في جميع المجالات، وتم تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ورحب الجانب الكوري بترشح المملكة العربية السعودية لاستضافة بطولة كأس العالم 2034، وأعرب عن ثقته بقدرة المملكة التنظيمية وإمكانياتها المتقدمة في المجال الرياضي.

وأشاد الجانبان بما حققته زيارة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى جمهورية كوريا بتاريخ 18 نوفمبر 2022م، التي جاءت تزامناً مع الذكرى الستين للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين، من نتائج إيجابية أسهمت في توسيع نطاق التعاون بين البلدين في جميع المجالات، واتفقا على أهمية الاستمرار في تعميق وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بينهما.