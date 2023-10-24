شكرا لمتابعة خبر عن الشورى يشدد على ضرورة التوزيع العادل للقروض على المناطق الطرفية الواعدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شدد مجلس الشورى في جلسته اليوم الثلاثاء على صندوق التنمية السياحي، بتقديم خطة شاملة، من أجل تحقيق توزيع عادل للقروض، في المناطق الطرفية الواعدة في السياحة.

كما أمر المجلس بضرورة العمل على جعل المناخ الاستثماري في المجال السياحي أفضل، مناشدًا بذلك بنك التنمية، لتوعية المواطنين بثقافة الادخار.

كما طالب المجلس وزارة الصحة بتوفير الفحوصات الجينية، وفحوصات الأورام والمناعة، وذلك لأهمية الكشف المبكر، من أجل رصد طيف التوحد في مراكز الرعاية الصحية الأولية، وإنجاز المسح الوطني.