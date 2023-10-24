شكرا لمتابعة خبر عن ولي العهد يلتقي برئيس كينيا على هامش منتدى مبادر مستقبل الاستثمار والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - التقى سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، اليوم الثلاثاء ،بفخامة رئيس جمهورية كينيا وذلك على هامش انعقاد منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار.

وبدأت في مركز الملك عبدالعزيز للمؤتمرات بالرياض اليوم، أعمال الدورة السابعة لمبادرة مستقبل الاستثمار، تحت عنوان “البوصلة الجديدة”، بمشاركة ما يقارب 6000 مشارك من أكثر من 90 دولة، و500 متحدث من قطاعات مختلفة من داخل وخارج المملكة، وتستمر على مدى ثلاثة أيام.