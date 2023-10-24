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ولي العهد يلتقي برئيس كينيا على هامش منتدى مبادر مستقبل الاستثمار

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الرياض - علي القحطاني - التقى سمو ولي العهد الأمير بن عبدالعزيز آل سعود ، اليوم الثلاثاء ،بفخامة رئيس جمهورية كينيا وذلك على هامش انعقاد منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار.

وبدأت في مركز الملك عبدالعزيز للمؤتمرات بالرياض اليوم، أعمال الدورة السابعة لمبادرة مستقبل الاستثمار، تحت عنوان “البوصلة الجديدة”، بمشاركة ما يقارب 6000 مشارك من أكثر من 90 دولة، و500 متحدث من قطاعات مختلفة من داخل وخارج المملكة، وتستمر على مدى ثلاثة أيام.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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