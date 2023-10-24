وزير الاقتصاد: رؤية 2030 ساعدت في تنويع الاقتصاد السعودي وتمكين الشباب

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 24 أكتوبر 2023, 12:37 مساءً

قال وزير الاقتصاد والتخطيط، فيصل الإبراهيم، إن هناك قطاعات جديدة أصبحت تساهم في نمو الأنشطة غير النفطية في الاقتصاد السعودي. وأضاف الوزير في جلسة حوارية ضمن النسخة السابعة من مبادرة مستقبل الاستثمار، أن ذلك يرجع إلى رؤية 2030، حيث ساعدت الرؤية في تنويع الاقتصاد السعودي، وتمكين الشباب السعودي، والاستمرار في بناء منشآت قوية لمواجهة أي تحديات قد تطرأ. ولفت إلى أن السعودية تهدف لأن تجذب رأس المال الحقيقي ورأس المال البشري، للاستفادة من أنظف طاقة هيدروكربونية وأرخص طاقة متجددة وأشجع حلول لإزالة الكربون، بالإضافة إلى نشاط الشباب ووضوح السياسات والمنشآت المحلية وغيرها.

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