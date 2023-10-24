انت الان تتابع "الصحة الفلسطينية": ارتفاع حصيلة القتلى في قطاع غزة إلى 5791 شخصًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

‬أعلنت حكومة حماس، الثلاثاء، أن القصف الجوي الإسرائيلي ليلًا أسفر عن مقتل 140 شخصًا على الأقل في قطاع غزة، حيث أفرجت الحركة عن اثنتين من الرهائن الذين خطفتهم خلال هجومها على "إسرائيل" في السابع من أكتوبر.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية التابعة لحماس الإثنين: إن 5087 فلسطينيًا، معظمهم من المدنيين بينهم 2055 طفلًا، قُتِلوا في القصف الإسرائيلي ردًا على ذلك منذ بداية النزاع، ولا تشمل هذه الحصيلة قتلى القصف الليلي الأخير.

من جهتها، طالبت الولايات المتحدة الحركة بالإفراج عن جميع الأشخاص الذين خطفتهم "حماس" خلال الهجوم قبل أي نقاش حول الهدنة، وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن الاثنين: "يجب إطلاق سراح الرهائن، وبعد ذلك يمكننا أن نتناقش".

وأفاد بيان صادر عن المكتب الإعلامي التابع لحكومة "حماس": "أكثر من 140 شهيدًا ومئات المصابين في هذه الليلة التي ارتكب فيها الاحتلال حرب إبادة ومجازر دمّر خلالها بالصواريخ والقنابل عشرات المنازل على رؤوس المدنيين العزل".