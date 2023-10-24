ولي العهد يلتقي رئيس كينيا على هامش "مبادرة مستقبل الاستثمار"

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 24 أكتوبر 2023, 1:40 مساءً

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الرئيس وليام روتو رئيس جمهورية كينيا، وذلك على هامش انعقاد منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار. وشهد اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص التعاون المشترك في مختلف المجالات. حضر اللقاء وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وزير السياحة أحمد الخطيب، ومعالي وزير المالية الأستاذ محمد الجدعان، رئيس الاستخبارات العامة خالد الحميدان، المستشار بالديوان الملكي أحمد قطان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كينيا خالد السلمان.

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