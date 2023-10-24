تراند اليوم : الجيش الإسرائيلي يطلب من سكان غزة معلومات عن المخطوفين الذين تحتجزهم حماس.. ويعدهم بمكافأة مالية

صحيفة الخليج 365 - وكالات: ألقى الجيش الإسرائيلي، يوم الثلاثاء، منشورات باللغة العربية في سماء غزة طلب فيها من السكان تقديم معلومات عن المخطوفين الذين تحتجزهم حركة حماس، وفق ما أفاد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية.

وجاء في المنشورات "إن كنتم تريدون مستقبل أفضل لكم ولأولادكم، أفعلوا الخير وأرسلوا لنا معلومات ثابتة ومفيدة تخص المخطوفين في منطقتكم".

وأضافت "سوف يعدكم الجيش الإسرائيلي بأنه يعمل الجهد الكامل كي يحافظ على أمنكم وسلامة بيوتكم، وكذلك مكافأة مالية"، مشددا على "ضمان السرية التامة" لمن يدلون بالمعلومات.

وأرفق الجيش المنشورات بأرقام هاتفية وعبر تطبيقات للإدلاء بالمعلومات.