شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة جدة تنظم ورشة عمل لإدارة البيانات والإحصاء بالأمانات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نظمت أمانة محافظة جدة، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل إدارة البيانات والإحصاء بالأمانات (بلدي - بيانات) بحضور مساعد الأمين للتخطيط الاستراتيجي م. سليمان بسيوني، وبمشاركة وإشراف الإدارة العامة للإحصاء بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

وتهدف الورشة التي تنفذ على مدى يومين إلى التعريف بأهمية البيانات الإحصائية في وضع الخطط ومتابعة تنفيذها، وإبراز دور الإحصاءات في مجال العمل البلدي، وأهميتها لأنشطة المجتمع المختلفة.

محاور الورشة

وخلال الورشة تم عرض ستة محاور تتناول مهام وأدوار وحدات البيانات والإحصاء في الأمانات ومكاتب التنسيق في البلديات، والوعي الاحصائي بأهمية البيانات والاستعادة من مميزات النظام. وشرح مفصل عن الاستثمارات والمؤشرات وطريقة حصرها ورفعها في النظام، وآليات تعيين معايير النضج والوثائق الداعمة وكيفية رفع أداء الوحدة والحصول على تقييم عالي.

كما تضمنت الورشة شرح نظري عن آلية العمل وكيفية الوعي الإحصائي للبيانات والإحصاء وإعداد التقارير من نظام "بلدي" بيانات، والاستفادة منها في التحليل وعمل النشرات عن إنجازات الجهة.

البيانات الدقيقة في العمل الإحصائي

وفي كلمته بالورشة أكد مساعد الأمين للتخطيط الاستراتيجي م. سليمان بسيوني أن العمل الإحصائي، من خلال البيانات الدقيقة والموثوقة، من العناصر الأساسية في فهم العالم الحديث واتخاذ القرارات التي ساعدت في قياس التقدم نحو تحقيق أهداف الرؤى.

وأضاف أن العملية الإحصائية أحد العوامل الأساسية لتحقيق أفضل النتائج وتحسين الأداء على مستوى المنظمات، وأشار إلى أن الورشة تأتي ضمن جهود الأمانة لمعالجة التحديات في هذا الجانب، بما يدعم اتخاذ القرارات التي تساهم في تحسين الأداء والتطوير على مستوى الأمانات.