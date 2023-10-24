شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة جدة تضبط كميات من المعسل منتهي الصلاحية بمنطقة البلد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رصدت الفرق الرقابية بأمانة محافظة جدة مواقع بالمنطقة التاريخية (البلد) استغلتها عمالة مخالفة لتصنيع المعسل بخلطات متنوعة باستخدام مواد منهية الصلاحية.

كما ضبطت الفرق الرقابية معامل ومستودعات بالمنطقة التاريخية جرى استغلالها لتخزين المواد الأولية. والتي تستخدم في صناعة نكهات المعسل باستخدام ملونات منتهية الصلاحية. وأسفرت الحملة عن مصادرة 1700كجم من المعسل.

إجراءات مكثفة للحد من المخالفات

وأكدت الأمانة استمرار جهودها الميدانية لرصد ومعالجة الظواهر السلبية في جميع الأحياء، وتطبيق الإجراءات النظامية على المخالفين للحد من المخالفات البلدية ومنع الأنشطة المحظورة وغير المصرح بها.

وبينت أن المواد منتهية الصلاحية تشكل خطرًا على الصحة العامة، وأنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة وصحة المواطنين والمقيمين. وناشدت الأمانة المواطنين والمقيمين الإبلاغ عن أي مخالفات بلدية عبر مركز البلاغات الموحد 940.