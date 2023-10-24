اخبار السعوديه

أمانة جدة تضبط كميات من المعسل منتهي الصلاحية بمنطقة البلد

0 نشر
حذيفة القرشي - جدة 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة جدة تضبط كميات من المعسل منتهي الصلاحية بمنطقة البلد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رصدت الفرق الرقابية بأمانة محافظة جدة مواقع بالمنطقة التاريخية (البلد) استغلتها عمالة مخالفة لتصنيع المعسل بخلطات متنوعة باستخدام مواد منهية الصلاحية.

كما ضبطت الفرق الرقابية معامل ومستودعات بالمنطقة التاريخية جرى استغلالها لتخزين المواد الأولية. والتي تستخدم في صناعة نكهات المعسل باستخدام ملونات منتهية الصلاحية. وأسفرت الحملة عن مصادرة 1700كجم من المعسل.

خلال الحملة - اليوم

إجراءات مكثفة للحد من المخالفات

وأكدت الأمانة استمرار جهودها الميدانية لرصد ومعالجة الظواهر السلبية في جميع الأحياء، وتطبيق الإجراءات النظامية على المخالفين للحد من المخالفات البلدية ومنع الأنشطة المحظورة وغير المصرح بها.

خلال الحملة - اليوم

وبينت أن المواد منتهية الصلاحية تشكل خطرًا على الصحة العامة، وأنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة وصحة المواطنين والمقيمين. وناشدت الأمانة المواطنين والمقيمين الإبلاغ عن أي مخالفات بلدية عبر مركز البلاغات الموحد 940.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا