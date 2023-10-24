شكرا لقرائتكم خبر عن طلبة القطيف يستعرضون مهاراتهم في التحنيط بمهرجان "مهارتي بيدي" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - افتتح المساعد للشؤون التعليمية بمحافظة القطيف عبدالسلام بن محمد الشهري، اليوم الثلاثاء، مهرجان العلوم الثاني "مهارتي بيدي"، المقام بمدرسة عنك الثانوية. وشمل المهرجان الذي نظمته شعبة العلوم بالمكتب أركانًا طلابية، استعرض فيها طلاب مدرسة عنك الثانوية مهاراتهم في التشريح والتحنيط. كما اطلع الحضور على تجارب تطبيقية مباشرة للطلاب في تشريح الأسماك والأرانب والحمام والضفادع، وفي التحنيط السائل للسلاحف والأفاعي.

وأفاد رئيس شعبة العلوم عبد الله الغدرا أن معلمي المواد العلمية دربوا 90 طالبًا بعناية، ليقدموا لزوار المهرجان تجارب فائقة الجودة في التشريح والتحنيط. وشهد المهرجان رئيس قسم العلوم بالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية سعيد القحطاني، ومساعد مدير مكتب تعليم القطيف للشؤون المدرسية أحمد الغامدي.

تطبيق عملي متميز واكتساب مزيد من المعرفة

وأشاد المساعد للشؤون التعليمية عبدالسلام الشهري بتمكين الطلاب بتطبيق ما تعلموه بشكل عملي، مشيرًا إلى أن أنشطة التشريح تساعد الطلبة على اكتساب المزيد من المعرفة حول تركيب ووظائف الكائنات الحية، كما أن عملية التحنيط تتيح لهم فرصة دراسة التراكيب على مدى فترة أطول.

وقدم الشهري شكره لشعبة العلوم بالمكتب ولمعلمي العلوم على جهودهم المثمرة، وللطلاب على مشاركتهم الفاعلة والقيمة، ولمدير مدرسة عنك الثانوية خالد بن حسين الخالدي على تهيئة إمكانيات المدرسة لنجاح العمل.

واختتمت فعاليات اليوم الأول للمهرجان بتقديم المدرسة درع شكر وعرفان لمدير مكتب تعليم القطيف عبدالله القرني على دعم مسيرة التعليم ورعايته لافتتاح المهرجان.