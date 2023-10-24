شكرا لقرائتكم خبر عن تحصين أكثر من 400 ألف رأس من الماشية ضد الحمى القلاعية بحفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يواصل مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة حفر الباطن، بالتعاون مع وحدة مركز "وقاء"، ممثلًا بوحدة الثروة الحيوانية، حملة تحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية، والتي انطلقت في الأول من أكتوبر الماضي، وتستمر حتى نهاية نوفمبر 2023.

وأسهمت الحملة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية في تحصين أكثر من 481.287 ألف رأس من الأغنام والماعز.

حماية المواشي من الأمراض المعدية

تهدف الحملة إلى حماية المواشي من مرض الحمى القلاعية، الذي يعد من الأمراض المعدية التي تصيب الحيوانات المجترة، ويسبب لها أعراضًا تشمل ارتفاع درجة الحرارة، وتقرحات في الفم واللسان، وصعوبة في المشي.

ودعا مكتب الوزارة جميع أصحاب المواشي إلى التعاون مع الفرق الميدانية والمختصين من الأطباء والمساعدين البيطريين لتنفيذ حملات التطعيم، وذلك لضمان حماية مواشيهم من المرض.