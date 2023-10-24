شكرا لقرائتكم خبر عن "التطوع الصحي" يناقش تحديات مواجهة الأمراض المزمنة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ناقش الملتقى العالمي للتطوع الصحي 2023، خلال فعاليات اليوم الثاني، عددا من المواضيع حول التطوع الصحي لمواجهة الأمراض المزمنة وغيرها.

وشهدت الجلسة الحوارية الثانية في الملتقى العالمي للتطوع الصحي 2023، بعنوان: "تحديات التطوع الصحي في مواجهة الأمراض المزمنة"، مناقشة التكامل والتنسيق بين القطاعات لمواجهة الأمراض المزمنة، وأساليب إدارة المتطوعين وتعزيز الوعي لتبني مفاهيم وممارسات التطوع الصحي.

الملتقى العالمي للتطوع الصحي

واستعرضت جمعية صندوق إعانة المرضى بدولة الكويت تجربتها في توفير خدمات التشخيص والعلاج للمرضى المعسرين، ضمن التجارب العالمية الحاضرة في الملتقى العالمي للتطوع الصحي 2023.

وناقشت الجلسة التخصصية الثانية في الملتقى العالمي للتطوع الصحي 2023، دور التطوع الصحي في اكتشاف وعلاج الأمراض المزمنة.

الفحص المبكر

وتناولت الجلسة عبر محاورها الرئيسية: الفحص المبكر نموذج لدور التطوع في مواجهة أمراض السرطان، والخدمات الصحية وتسهيل الوصول إليها، والفحص المبكر نموذج لدور التطوع الصحي في مواجهة أمراض نمط الحياة، ودور التطوع الصحي في تقديم العلاج والمتابعة لمرضى الأمراض المزمنة.

وأقيم على هامش الملتقى ثلاث ورش عمل قدّمها نُخبة من الخبراء المحليين والدوليين في التطوع الصحي.