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وصول نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بدولة الكويت إلى الرياض

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واس - الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - وصل معالي الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بدولة الكويت الشقيقة والوفد المرافق له إلى الرياض، اليوم الثلاثاء، في زيارة للمملكة.

وكان في استقبال معاليه في الصالة الملكية بمطار الملك خالد الدولي بالرياض، صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، الذي رحب به في المملكة العربية .

كما كان في استقباله سفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ صباح ناصر الأحمد الصباح، ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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