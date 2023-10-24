شكرا لقرائتكم خبر عن وصول نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بدولة الكويت إلى الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصل معالي الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بدولة الكويت الشقيقة والوفد المرافق له إلى الرياض، اليوم الثلاثاء، في زيارة للمملكة.

وكان في استقبال معاليه في الصالة الملكية بمطار الملك خالد الدولي بالرياض، صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، الذي رحب به في المملكة العربية السعودية.

كما كان في استقباله سفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ صباح ناصر الأحمد الصباح، ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي.