شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة لـ كريستيانو رونالدو قبل مواجهة الدحيل القطري والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، عن تتويج البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، بلقب صاحب "هدف الجولة العاشرة" في بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2023-2024.

هدف رونالدو في شباك ضمك يتوج بالأفضل

ونجح كريستيانو رونالدو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في إحراز هدف في مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك، من ركلة حرة مباشرة، في الدقيقة 56 من عمر المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الأول بارك، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة دوري روشن السعودي، والتي انتهت بفوز النصر بنتيجة هدفين مقابل هدف.

وفاز كريستيانو رونالدو، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بلقب "هدف الجولة 10"، بعد اكتساح الاستفتاء الجماهيري الذي أطلقته رابطة دوري روشن السعودي للمحترفين، بنسبة 69.2%، متفوقًا على كل من عباس الحسن، لاعب نادي الفتح والجزائري أمير سعيود، نجم نادي الرائد.

ورفع كريستيانو رونالدو رصيده إلى 11 هدفًا و5 تمريرات حاسمة، في 9 مباريات بمسابقة دوري روشن السعودي، ليتزعم صدارة الهدافين والأكثر صناعة للأهداف في المسابقة، بعد مرور 10 جولات.