انت الان تتابع قائد الجيش اللبناني: نتابع تطورات الأوضاع وجاهزون عند حدودنا الجنوبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 24 أكتوبر 2023, 2:14 مساءً

قال قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون، اليوم "الثلاثاء": "إن الدفاع عن لبنان واجب طبيعي ومشروع للجيش في مواجهة الأخطار التي تهدّده، وعلى رأسها إسرائيل، والجيش يتابع تطورات الأوضاع، ويحافظ على الجهوزية عند الحدود الجنوبية بالتزامن مع تنفيذ مختلف المهمات في الداخل". وأكد "عون" في كلمة له خلال جولة برفقة رئيس حكومة تصريف الأعمال "نجيب ميقاتي" في منطقة القطاع الغربي بجنوب لبنان، ضرورة استمرار التنسيق الوثيق بين الجيش وقوات "اليونيفيل"؛ وفقًا لـ"فرانس برس". من جانبه ذكر "ميقاتي" أن جنوب لبنان يدفع ضريبة دفاعه عن كامل أراضي الوطن. وشدّد "ميقاتي" على ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية الدائمة للسيادة اللبنانية. وطالب بوقف إطلاق النار في فلسطين ووقف الجرائم الإسرائيلية.

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