انت الان تتابع "إغاثي الملك سلمان" يوزع 965 سلة غذائية في إقليم بلوشستان بباكستان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في :

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 965 سلة غذائية للفئات الأشد ضعفًا والمتضررة من الفيضانات في منطقة صحبت بور بإقليم بلوشستان في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 6.755 فرداً، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع دعم الأمن الغذائي في جمهورية باكستان لعام 2023- 2024م.

ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة في مختلف الدول ذات الاحتياج حول العالم دون تمييز.

من ناحية ثانية، قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، بتزويد قسم طوارئ الولادة في مستشفى الغيضة المركزي بمحافظة المهرة، بمستلزمات طبية وأدوية ومواد نظافة للربع الرابع من عام 2023م، وذلك ضمن مشروع دعم خدمات الصحة الإنجابية في اليمن.

وثمن وكيل أول محافظة المهرة العميد مختار محمد بن عويض الجعفري الدور الإنساني الكبير لمركز الملك سلمان للإغاثة في دعم القطاع الصحي ببلاده، مؤكدًا أهمية هذا الدعم الذي سيسهم -بمشيئة الله- في تحسين وتطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والتخفيف من معاناة المحتاجين في البلاد.

يذكر أن مشروع توفير خدمات الصحة الإنجابية الطارئة للنساء والفتيات الأكثر ضعفًا في اليمن يأتي بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وينفذ للسنة الرابعة على التوالي يستفيد منه قرابة 13 ألف حالة سنويًا بما يقارب 3.500 حالة خلال الربع الواحد من العام.