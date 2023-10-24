انت الان تتابع بعد اختفائه منذ شهرين.. القيادة الصينية تعزل وزير الدفاع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 24 أكتوبر 2023, 2:34 مساءً

أجرت القيادةُ الصينية إعادةَ تشكيل في مناصب عليا شملت إقالة وزير الدفاع "لي شانغفو"، وإعفاء وزير الخارجية السابق "تشين غانغ" من منصبه في مجلس الدولة؛ بحسب ما أفاد الإعلام الرسمي، اليوم "الثلاثاء". وذكرت قناة "سي سي تي في" الرسمية أنّه "تقرّر في 24 أكتوبر 2023.. إعفاء "لي شانغفو" من منصبَيْه في مجلس الدولة ووزارة الدفاع، و"تشين غانغ" من منصبه في مجلس الدولة"؛ وفقًا لـ"فرانس برس". ولم تكشف "سي سي تي في" اسم الشخصية التي ستحلّ مكان "شانغفو"، كما لم تعلن سبب إقالة المسؤولَين. وأوضحت أنه جرى إعفاء وزير العلوم والتكنولوجيا "وانغ جيغانغ"، ووزير المال "ليو كون" من منصبَيْهما، ليحلّ مكانهما: أمين عام الحزب في وزارة العلوم والتكنولوجيا الحالي "ين هيجون"، وأمين عام الحزب في وزارة المال "لان فوآن". وكان "لي شانغفو" يتولّى وزارة الدفاع منذ مارس، لكنه لم يظهر بشكل علني منذ أواخر أغسطس.

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