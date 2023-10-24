"ماكرون" يدعو "نتنياهو" إلى إعادة إطلاق العملية السياسية مع الفلسطينيين

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 24 أكتوبر 2023, 2:36 مساءً

دعا الرئيسُ الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم "الثلاثاء"، رئيسَ وزراء إسرائيل "بنيامين نتنياهو"، إلى إعادة إطلاق العملية السياسية مع الفلسطينيين على نحو حاسم. وقال "ماكرون" خلال مؤتمر صحفي مع "نتنياهو" في القدس المحتلّة: "يجب الاستماع إلى القضية الفلسطينية بتعقل "..." سأكون غدًا مع العديد من قادة المنطقة للمضيّ قدمًا بشكل ملموس في جدول الأعمال الذي وضعناه"؛ وفقًا لـ"فرانس برس". واقترح تمكين التحالف الدولي المنتشر حاليًّا في العراق وسوريا لمكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي من محاربة "حماس" أيضًا. من جانبه اعتبر "نتنياهو" أن "إسرائيل تخوض حربًا بين الهمجية والحضارة"؛ على حدّ وصفه. وأشار إلى أن "الأسرة الدولية متحدة اليوم بجانب إسرائيل".

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