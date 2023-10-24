انت الان تتابع منظمة الصحة العالمية: لا نستطيع إيصال الوقود والإمدادات اللازمة لمستشفيات شمال غزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - قالت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء: إنها لا تزال غيرَ قادرة على توزيع الوقود أو الإمدادات الصحية الأساسية المنقذة للحياة على المستشفيات الكبرى في شمال غزة؛ بسبب نقص الضمانات الأمنية.

ودعت المنظمة إلى "وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية؛ حتى يتسنّى إيصال الإمدادات الصحية والوقود بأمان إلى جميع أنحاء قطاع غزة".

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