انت الان تتابع أمير قطر يندد بـ"الضوء الأخضر" الممنوح لإسرائيل لمواصلة قصف غزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في :

أكّد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الثلاثاء أنه "لا يجوز أن تمنح إسرائيل ضوءًا أخضر غير مشروط وإجازة غير مقيدة بالقتل" في حربها ضدّ حماس.

وأعربت قوى كبرى، بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، عن دعمها لإسرائيل وأكدت حقها في الدفاع عن نفسها بعد الهجوم الذي شنته الحركة الفلسطينية في السابع من أكتوبر.

وقال أمير قطر في اجتماع لمجلس الشورى، وفق بيان نشرته وكالة الأنباء القطرية، "نحن نقول كفى".

وأضاف: "لا يجوز أن تمنح إسرائيل ضوءًا أخضر غير مشروط وإجازة غير مقيدة بالقتل، ولا يجوز استمرار تجاهل واقع الاحتلال والحصار والاستيطان".

وتابع الأمير القطري: "لا يفترض أن يُسمح في عصرنا باستخدام قطع الماء ومنع الدواء والغذاء أسلحة ضد شعب بأسره".

ودعا إلى "وقفة جادّة إقليميًا ودوليًا أمام هذا التصعيد الخطير الذي نشهده والذي يهدد أمن المنطقة والعالم".