رئيس رواندا يصل إلى الرياض ونائب أمير المنطقة كان في استقباله

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محمد بن مسعود - الدمام - وصل إلى الرياض، اليوم، الرئيسُ "بول كاغامي" رئيس جمهورية رواندا، والوفد المرافق له.

وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي: الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، والأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف أمين المنطقة، وسفير رواندا لدى المملكة "أوجين كيهورا"، ونائب مدير شرطة المنطقة اللواء منصور بن ناصر العتيبي، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.

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