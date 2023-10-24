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تراند اليوم : إسرائيل تنشر لقطات جديدة لمهاجمة حماس للمدنيين الإسرائيليين.. وتكشف عن تفاخر مسلح أمام عائلته بـ" قتل 10 يهود" في مكالمة هاتفية

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ترجمة حصرية: تفاخر مسلح من حركة حماس أمام عائلته بقتل 10 يهود في مكالمة هاتفية صوتية عثر عليها مسؤولون إسرائيليون.

وذكر الجيش الإسرائيلي أن المسلح استخدم هاتف امرأة يهودية للاتصال بوالديه حيث يتباهى بشكل مخيف بأنه "بطل" بعد أن قتل إسرائيليين "بيديه". حسب "الديلي ميل"

وقام الجيش الإسرائيلي بتشغيل التسجيل الصوتي كجزء من مجموعة مدتها 45 دقيقة من اللقطات غير المحررة، والتي تم عرضها على مجموعة من الصحفيين في قاعدة عسكرية في تل أبيب هذا الصباح.

وتظهر لقطات أخرى تم التقاطها من الكاميرا الخاصة بمسلح آخر من حماس، وهو يرمي قنبلة يدوية على أب وابنيه يرتديان ملابس النوم وهم يختبئون في مخبأهم.

وأظهر المقطع كيف أن المسلح، وهو يلوح ببندقيته الهجومية من طراز AK-47، أمر زوجا من الإسرائيليين يقودان سيارتهما ببطء على طول الطريق بإيقاف سيارتهما.

وبدون إعطاء السائق ثانية للامتثال، بدأ المسلح على الفور في إطلاق الرصاص على السيارة من على بعد أمتار قليلة، ويمكن رؤية الركاب يتراجعون عن الطلقات بينما تمر السيارة.
إسرائيل تنشر لقطات جديدة لمهاجمة حماس للمدنيين الإسرائيليين.. وتكشف عن تفاخر مسلح أمام عائلته بـ
إسرائيل تنشر لقطات جديدة لمهاجمة حماس للمدنيين الإسرائيليين.. وتكشف عن تفاخر مسلح أمام عائلته بـ
إسرائيل تنشر لقطات جديدة لمهاجمة حماس للمدنيين الإسرائيليين.. وتكشف عن تفاخر مسلح أمام عائلته بـ
إسرائيل تنشر لقطات جديدة لمهاجمة حماس للمدنيين الإسرائيليين.. وتكشف عن تفاخر مسلح أمام عائلته بـ
إسرائيل تنشر لقطات جديدة لمهاجمة حماس للمدنيين الإسرائيليين.. وتكشف عن تفاخر مسلح أمام عائلته بـ
إسرائيل تنشر لقطات جديدة لمهاجمة حماس للمدنيين الإسرائيليين.. وتكشف عن تفاخر مسلح أمام عائلته بـ
إسرائيل تنشر لقطات جديدة لمهاجمة حماس للمدنيين الإسرائيليين.. وتكشف عن تفاخر مسلح أمام عائلته بـ
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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