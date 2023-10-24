شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهة الإعصار تيج.. مركز الملك سلمان يواصل جهوده الإغاثية في اليمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديريات ميدي وحرض وحيران وعبس بمحافظة حجة، ومخيم الأزهور بمديرية رازح بمحافظة صعدة.

وجرى خلال شهر سبتمبر 2023 في محافظة حجة ضخ 31.163.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، وضخ 3.085.000 لتر من المياه الصالحة للشرب، وتنفيذ 165 نقلة مخصصة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين.

فيما جرى في محافظة صعدة ضخ 300.000 لتر من المياه الصالحة للشرب، وضخ 300.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، استفاد منها 30.100 فرد.

مواجهة الإعصار تيج

شارك مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في الاجتماع التنسيقي بمدينة المكلا في محافظة حضرموت تحسبا لمواجهة الإعصار تيج.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة استعدادات المنظمات الإقليمية والدولية ومنظمات المجتمع الدولي بالمحافظة لمواجهة الإعصار بمشاركة الملتقيات والمنتديات الشبابية واللجان المجتمعية، حيث تشير التوقعات إلى توجه الإعصار نحو محافظات سقطرى والمهرة وحضرموت.

وأشار مشرف وحدة التنسيق لأعمال مركز الملك سلمان للإغاثة إلى أن المركز لديه مشروع يتضمن وجود مخزون استراتيجي للتدخل في حالات الطوارئ يشمل السلال الغذائية والخيام والحقائب الإيوائية وإمكانية التدخل العاجل بحسب متطلبات الكارثة ووفق آليات مركز الملك سلمان للإغاثة.

وأقر الاجتماع آلية عمل مشتركة للتدخل السريع تحسبا للكوارث والأزمات، وخطة استجابة سريعة وتدخلات عاجلة بمشاركة فرق الدعم والإيواء الطارئ.

الحقائب الشتوية

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية أمس 818 حقيبة إيوائية في منطقة واشك بإقليم بلوشستان في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 5.726 فردًا.

ويأتي ذلك ضمن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة لتوفير المواد الإيوائية والحقائب الشتوية للأسر الأشد ضعفًا في المناطق الباكستانية المتضررة من الفيضانات.