شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الفيحاء لمواجهة العين الإماراتي في دوري أبطال آسيا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين نظيره الفريق الأول الكروي بنادي الفيحاء، على ملعب هزاع بن زايد بنادي العين، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا (موسم 2023-2024).

وأعلن الصربي فوك رازوفيتش، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء، عن تشكيل الفريق لمواجهة العين الإماراتي في بطولة دوري أبطال آسيا.

تشكيل الفيحاء لمواجهة العين الإماراتي

وجاء تشكيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء في مباراة العين، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: ستويكوفيتش.

خط الدفاع: محمد البقعاوي، حسين الشويش، سامي الخيبري، مخبر الرشيدي.

في خط الوسط: هنري أونيكورو، عبد الحميد صابيري، ريكاردو ريلر، سعود زيدان، سلطان مندش.

خط الهجوم: فاشون ساكالا.

وتضم دكة بدلاء الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء كلا من "أحمد الكسار، عبد الرؤوف الدقيل، مهند القيضي، يوسف حقوي، أسامة الخلف، عبد الرحمن العنزي، راكان كعبي، عبد الرحمن السفري، نواف الحارثي، خالد كعبي، مالك العبدالمنعم".

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء المركز الثالث في ترتيب المجموعة الأولى، برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف عن آهال التركماني، الوصيف، بينما يتزعم العين صدارة المجموعة، برصيد 6 نقاط.