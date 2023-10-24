شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهدة مباراة النصر والدحيل يلا شوت بث مباشر في دوري أبطال آسيا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - مشاهدة مباراة النصر والدحيل يلا شوت بث مباشر دوري أبطال آسيا

مشاهدة مباراة النصر والدحيل يلا شوت بث مباشر في دوري أبطال آسيا، يأمل النصر في مواصلة نتائجه الإيجابية قاريًا، عندما يلتقي مع الدحيل على ملعب الأول بارك، وذلك لحساب الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا 2024.

صدارة المجموعة لا تزال في يد "العالمي" بعد الفوز في أول مباراتين دون معاناة تذكر أمام بيرسبوليس واستقلال، أما الدحيل فكانت بدايته الآسيوية مخيبة للآمال بعد أن جمع نقطة من التعادل سلبيًا مع النادي الطاجيكي.

ولا يعرف النصر سوى نغمة الفوز منذ الهزيمة في أول جولتين من الدوري السعودي في أغسطس الماضي، كما أنه لم يتعثر منذ ذلك الحين إلا مرة واحدة بالتعادل مع أبها 2-2 في دوري روشن.

وعلى الصعيد المحلي لم تكن وضعية الدحيل أفضل كثيرًا من وضعيته القارية، حيث اكتفى بتحقيق 10 نقاط من أول خمس نقاط، لكن الجانب الإيجابي على الجهة الأخرى أنه نجح في التأهل إلى الأدوار النهائية من كأس أوريدو.

موعد مباراة النصر ضد الدحيل بدوري أبطال آسيا

تنطلق مباراة النصر السعودي ضد الدحيل القطري، في الساعة التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب الأول بارك، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والدحيل في دوري أبطال آسيا 2024

ستكون مباراة النصر والدحيل منقولة داخل السعودية عبر قناة SSC1 HD المشفرة.

أما في قطر وبقية المناطق العربية، فستكون المباراة مذاعة عبر قناة beIN Sports AFC HD، وقناة ALKass Nine HD.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والدحيل

beIN Sports AFC HD

SSC1 HD

Alkass Nine HD

تردد القنوات الناقلة لمباراة النصر والدحيل في دوري أبطال آسيا 2024

قنوات "بي إن سبورتس الآسيوية" متاحة عبر القمر الصناعي نايل سات وسهيل سات، كما يمكنك مشاهدة قناة SSC1 HD فقط عبر قمر عرب سات.

تردد beIN Sports AFC HD على نايل سات

التردد: 12245.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

التصحيح: 2/3.

تردد beIN Sports AFC HD على سهيل سات

التردد: 11623.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

التصحيح: 2/3.

تردد SSC1 HD على عرب سات

التردد: 12380.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصحيح: 3/4.

التشكيل المتوقع للنصر

من المتوقع أن يدخل البرتغالي لويس كاسترو مدرب "العالمي" مواجهة الدحيل بالتشكيل التالي..

طريقة اللعب: 4-2-3-1

راغد النجار

محمد قاسم - عبد الإله العمري - إيمريك لابورت - سلطان الغنام

سيكو فوفانا -عبد الله الخيبري

عبد الرحمن غريب - أندرسون تاليسكا - ساديو ماني

كريستيانو رونالدو

التشكيل المتوقع للدحيل

من المتوقع أن يبدأ كريستوف جالتييه مدرب الدحيل مواجهة النصر بالتشكيل التالي..

صلاح زكريا

سلطان البريك - إبراهيما بامبا - سيميدو - كيم مون هوان

عاصم ماديبو - كريم بوضياف - المعز علي

فيليبي كوتينيو - مايكل أولونجا - إسماعيل محمد

مشاهدة البث المباشر لمباراة النصر والدحيل في دوري أبطال آسيا 2024

سيكون البث المباشر لمباراة النصر وبيرسبوليس متاحًا بعدد من الوسائل المختلفة عبر الإنترنت.

يمكنك متابعة البث عبر تطبيق "شاهد VIP"، كما يتيح تطبيق "STARZPLAY" أيضًا فرصة مشاهدة اللقاء.

يُضاف إلى ذلك خدمة "بي إن كونكت" وأيضًا يمكنك مشاهدة اللقاء من خلال الاشتراك في تطبيق "تود".

زملاء كريستيانو رونالدو بالعلامة الكاملة حتى الآن، بعد الفوز في أول جولتين أمام بيرسبوليس واستقلال دوشنبه، في مقابل بداية باهتة للغاية للفريق القطري.

الدحيل اكتفى بالتعادل مع الاستقلال خارج أرضه سلبيًا، ثم تلقى هزيمة غير متوقعة من بيرسبوليس في قطر بهدف دون رد خلال الجولة الماضية.

يدرك الفريق القطري أن هزيمة جديدة في السعودية ستعني تقويض حلم العبور للدور الثاني، كما ستزيد من حظوظ الفريق الإيراني حتى في العبور من المركز الثاني لربع النهائي.

ويعيش النصر فترة قد تكون الأفضل له منذ أعوام، فالفريق لم يخسر أي مباراة منذ أغسطس/ آب الماضي، وأصبح في المركز الثالث بالدوري السعودي، مما يعني أن مهمة الدحيل ستكون في غاية الصعوبة.