شكرا لمتابعة خبر عن مجلس الوزراء: منح وزارة النقل صلاحية المخالفات البلدية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وافق مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة اليوم ، على منح وزارة النقل والخدمات اللوجستية صلاحية ضبط المخالفات وفقًا للائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية .

وجاء ذلك في مستهل الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء ، اليوم في الرياض ، وترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود .

كما اطلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.