انت الان تتابع "في أي عالم تعيش؟".. وزير خارجية إسرائيل يتهجّم على أمين الأمم المتحدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 24 أكتوبر 2023, 4:46 مساءً

رفض وزير الخارجية الإسرائيلي "إيلي كوهين"، اليوم "الثلاثاء"، الانتقادات التي وجّهها الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش" لحملة القصف الإسرائيلية على قطاع غزة، وذلك في جلسة خاصة لمجلس الأمن بشأن الأزمة. وتهجّم "كوهين" على الأمين العام للأمم المتحدة، رافضًا دعوته بوقف إطلاق نار إنساني، قائلًا: "سيدي الأمين العام، في أي عالم تعيش؟". وكان "غوتيريش" قد أعرب في كلمته عن قلقه الشديد إزاء الانتهاكات الواضحة للقانون الإنساني الدولي التي نشهدها في غزة، داعيًا إلى وقف إطلاق نار إنساني فورًا في القطاع.

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