انت الان تتابع 80 فارساً وفارسة سعوديين يشاركون في البطولة المصاحبة للبطولة العالمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أضاف الاتحاد السعودي للفروسية بطولة دولية لقفز الحواجز لفئة (نجمتين)، ستكون أشواطها مصاحبة لبطولة لونجين العالمية لقفز الحواجز المنتظر أن تنطلق فعالياتها بعد غد الخميس ولمدة ثلاثة أيام.

وتقرر أن تقام البطولة خلال الفترة الصباحية من يوم بعد غد الخميس وحتى السبت لتتيح فرصة لمشاركة الفرسان والفارسات السعوديين بالإضافة إلى معايشة الفرسان العالميين في هذا التجمع الدولي الكبير.

وتعد "جولة الرياض" الأخيرة، إحدى أهم مراحل هذه البطولة العريقة والتي تتكون من 16 جولة على مدى 10 أشهر بمجموع جوائز 144 مليون ريال، حيث يشارك فيها 138 فارسًا وفارسة و16 فريقًا، يقام فيها 16 شوطاً في الأرينا الواقعة شرق مركز الملك عبد الله المالي في العاصمة الرياض.

وأدرج الاتحاد السعودي ستة أشواط في "جولة الرياض" ليشارك فيها 80 فارساً وفارسة سعوديين بالإضافة إلى فرسان من عدة دول، حيث قال علي السهلي رئيس اللجان الفنية في الاتحاد السعودي للفروسية عنها "وجدت لدعم الفرسان السعوديين للمشاركة في بطولة قوية بهذا الحجم، اسمها كفيل بمنحهم ثقة أكثر، والمشاركة فيها ستزيدهم احتكاكاً أقوى وخبرة أكثر وتنمية موهبتهم".

وشدد السهلي على أن أهداف الاتحاد الأولى المساهمة بزيادة رياضيي قفز الحواجز من الجنسين، وقال "لا تسألني عن رقم معين، بالنسبة لي أتمنى في كل منزل في السعودية فارس أو فارسة في قفز الحواجز".

وأضاف "زاد عدد رياضيي قفز الحواجز من الموسم الماضي إلى الحالي أكثر من 60 في المائة، اليوم لدينا أكثر من 4000 فارس وفارسة صاعدين في سجلات الاتحاد، قبل جائحة كورونا لم يصل عدد الفرسان حتى لـ 2000 فارس وفارسة".

وأبدى السهلي ثقته وتفاؤله بتواجد أبطال وبطلات سعوديين قريباً في المحافل الدولية في قفز الحواجز، وقال "أصبح للعبة محبون وداعمون للرياضيين، سعداء جداً بدعم الجميع".

"جولة الرياض"