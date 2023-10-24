انت الان تتابع موريتانيا.. المدعي العام يطالب بسجن الرئيس السابق 20 عامًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 24 أكتوبر 2023, 5:13 مساءً

طلب المدعي العام، اليوم "الثلاثاء"، السجن 20 عامًا ضد الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، الذي يخضع للمحاكمة منذ يناير 2023 في نواكشوط بتهمة إساءة استخدام سلطته من أجل جمع ثروة هائلة. وقال القاضي أحمد ولد مصطفى: "إن كل العناصر الموجودة في يد العدالة تثبت نشأة الجريمة"؛ وفقًا لـ"فرانس برس". كما طالب "مصطفى" بمصادرة ممتلكات "عبدالعزيز"، الذي قاد هذا البلد المحوري بين شمال أفريقيا وجنوب الصحراء الكبرى في الفترة من 2008 إلى 2019.

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