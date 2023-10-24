انت الان تتابع المجموعة العربية "الوزارية" تجتمع للتنسيق المشترك بشأن التطورات في غزة قبل جلسة مجلس الأمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 24 أكتوبر 2023, 5:18 مساءً

عُقد اليوم بمقر وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، اجتماع المجموعة العربية على المستوى الوزاري. حضر الاجتماع: الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية الدكتور أيمن الصفدي، و وزير خارجية جمهورية مصر العربية سامح شكري، ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج في الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية أحمد عطاف، و وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، والوزير المكلف بتسيير أعمال وزارة خارجية ليبيا الطاهر سالم الباعور، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووزيرة الدولة بوزارة الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة نورة الكعبي. ويأتي اجتماع المجموعة العربية في إطار التنسيق العربي المشترك بشأن التطورات في غزة، وذلك قبيل جلسة المناقشة رفيعة المستوى لمجلس الأمن حول الوضع في الشرق الأوسط بما فيه قضية فلسطين. وجرى خلال الاجتماع، بحث التطورات في غزة ومحيطها، والجهود العربية المبذولة في هذا الشأن، بالإضافة إلى بحث أوجه التنسيق العربي لوقف التصعيد العسكري من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. كما استعرض الوزراء المشاركون في الاجتماع، الأجندة المطرحة على طاولة المناقشة رفيعة المستوى لمجلس الأمن.

كانت هذه تفاصيل خبر المجموعة العربية "الوزارية" تجتمع للتنسيق المشترك بشأن التطورات في غزة قبل جلسة مجلس الأمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.