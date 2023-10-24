انت الان تتابع بعد تعادله مع سيمبا التنزاني.. الأهلي المصري يعبر إلى نصف نهائي النسخة الأولى من مسابقة دوري أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 24 أكتوبر 2023, 5:21 مساءً

تأهّل فريق الأهلي المصري الأول لكرة القدم "بطل دوري الأبطال"، بشقّ الأنفس، إلى نصف نهائي النسخة الأولى من مسابقة دوري أفريقيا التي تجمع 8 أندية نخبوية من 3 مناطق إقليمية، بتعادله مع ضيفه سيمبا التنزاني "1-1"، الثلاثاء، في إياب ربع النهائي. وبعدما عاد من دار السلام بالتعادل ذهابًا "2-2"، بدا الأهلي أمام مهمة في متناوله تمامًا في لقاء الإياب على ملعب القاهرة الدولي، لكنّه تخلّف في الدقيقة "69" إثر كرة عرضية سريعة حولها الزامبي "كلاتوس تشاما" برأسه واصطدمت بزميله المالي "ساديو كانوتيه"، وسكنت شباك "محمد الشناوي" حارس المرمى. إلا أن العملاق المصري ردّ في الدقيقة "76" بهدف التعادل إثر تمريرة عرضية لـ"معلول" داخل منطقة الجزاء، حولها عبد المنعم "كهربا" بتسديدة سكنت الشباك على يسار الحارس "علي سالم". ويلتقي الأهلي في نصف النهائي الفائز من المباراة المقررة لاحقًا بين ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي وبترو أتلتيكو الأنجولي الذي خسر ذهابًا على أرضه بهدفين نظيفين.

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