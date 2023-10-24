انت الان تتابع "الأونروا" تُهدِّد بالتوقف عن العمل في غزة غدًا إذا لم يتوافر الوقود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - هدَّدت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" اليوم الثلاثاء بأنها ستضطر إلى التوقف عن العمل في جميع أنحاء قطاع غزة غدًا إذا لم تتزود بالوقود.

وقالت "الأونروا" على موقع "إكس": "إذا لم نحصل على الوقود بشكل عاجل فسنضطر إلى وقف عملياتنا في قطاع غزة بدءًا من ليلة الغد"، وفقًا لـ"فرانس برس".

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