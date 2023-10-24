تراند اليوم : وثيقة إسرائيلية مسربة تكشف خطة المخابرات الإسرائيلية في سيناء وطريقة تهجير سكان غزة

صحيفة الخليج 365: نشرت صحيفة كالكايست الإسرائيلية وثيقة سرية، تكشف مخطط إسرائيل لتهجير سكان قطاع غزة سيناء المصرية.

وكشفت الصحيفة عن الوثيقة بعد تصريحات وزيرة المخابرات الإسرائيلية جيلا جمالائيل، التي دعمت فيها المخطط بشدة وإنها أوصت بنقل سكان غزة إلى سيناء في نهاية الحرب الجارية.

وتحمل الوثيقة التي حصلت عليها الصحيفة، شعار وزارة الاستخبارات وتستخدم في المناقشات الداخلية بين الوزارات الحكومية الإسرائيلية.

مراحل الخطة

وتضمن الخطة 3 مراحل: إنشاء مدن خيام في سيناء جنوب غرب قطاع غزة، وإنشاء ممر إنساني لمساعدة السكان، وأخيرا بناء مدن في شمال سيناء.

وسيتم إنشاء منطقة عازلة بعرض عدة كيلومترات داخل مصر جنوب الحدود مع إسرائيل، حتى لا يتمكن السكان الذين تم إجلاؤهم من العودة.

وتدعو الوثيقة إلى خلق تعاون مع أكبر عدد ممكن من الدول حتى تتمكن من استقبال الفلسطينيين المهجرين من غزة واستيعابهم.