تراند اليوم : رئيس الأركان الإسرائيلي يكشف سبب تأخر الهجوم البري في قطاع غزة

صحيفة الخليج 365 : نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، اليوم الثلاثاء، عن رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي القول، إن "اعتبارات تكتيكية واستراتيجية" تؤخر الهجوم البري في قطاع غزة.

وقال هاليفي "أجرينا الاستعدادات لهذا. الجيش الإسرائيلي والقيادة الجنوبية جهّزا خطط هجوم جيدة لتحقيق أهداف الحرب... الجيش الإسرائيلي مستعد للمناورة (البرية)، وسنتخذ القرار مع المستوى السياسي فيما يتعلق بشكل المرحلة التالية وتوقيتها".

وأضاف "نستفيد من كل دقيقة لنكون أكثر استعدادا، كل دقيقة تمر على الجانب الآخر، نهاجم فيها العدو أكثر. نقتل الإرهابيين وندمر البنية التحتية، ونجمع المزيد من المعلومات للمرحلة التالية".

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، أن إسرائيل تتعلم من التجربة الأميركية في الشرق الأوسط، لكن "حربنا تقع على حدودنا وليس على بعد آلاف الأميال من إسرائيل"، مضيفا أنه يتوقع أن يستمر القتال حتى الأسابيع المقبلة.