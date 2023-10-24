شكرا لقرائتكم خبر الأمن البيئي: لا تهاون في عقوبات صيد الكائنات الفطرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت القوات الخاصة للأمن البيئي أنها لن تتهاون في ضبط مخالفي نظام البيئة ولائحته التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية.

وأوضحت أن عقوبة استخدام بنادق الرش (الشوزن)، والشباك والمصايد، وبنادق الصيد في المركبات المتحركة، غرامة تبلغ 100 ألف ريال، فيما تبلغ عقوبة استخدام الأسلحة النارية، والمواد الكيميائية والسموم، والدخان والغاز والآلات الكهربائية غرامة 80 ألف ريال، وتبلغ عقوبة استخدام وسائل جذب الكائنات الفطرية 50 ألف ريال، وتبلغ عقوبة المواد الغرائية والأنوار الساطعة غرامة 10 آلاف ريال.

وكانت القوات الخاصة للأمن البيئي ضبطت 13 مواطنا مخالفا لنظام البيئة، لارتكابهم مخالفة الصيد دون ترخيص في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية، بحوزتهم 7 بنادق نارية و483 ذخيرة نارية، و17 طيرا مصيدا، وتم تحريز المضبوطات وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية، على الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.