مصادرة 9 آلاف كجم من المنتجات الزراعية المخالفة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - صادرت وزارة البيئة والمياه والزراعة نحو 9 آلاف كجم من المنتجات الزراعية المخالفة في المدينة المنورة.

ونفذت الفرق الرقابية والإرشادية التابعة لفرع الوزارة بمنطقة المدينة المنورة، 1,644 جولة على السوق المركزي للخضار والفواكه بالمنطقة، للتحقق من توافر الاشتراطات الفنية والصحية، وتطبيق أعلى معايير السلامة، والتأكد من جودة المنتجات والمواد الغذائية المعروضة، وخلوها من الأمراض والآفات.

وأسفرت الجولات المنفذة على مدى الشهرين الماضيين عن مصادرة 9,123 كجم من الخضار والفواكه، وإتلاف 2,200 كجم، إضافة إلى ضبط وإتلاف 620 كجم من التين بعد ظهور إيجابية العينة المفحوصة مخبريا، والتخلص منها بالطرق والأساليب البيئية السليمة، إلى جانب متابعة الفرق الميدانية للتراخيص والسجلات الزراعية في منافذ البيع بالسوق.