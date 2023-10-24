دعم الصناعات الدفاعية السعودية بتوطين الإنفاق العسكري

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لدعم وتطوير الصناعات الدفاعية السعودية، رعى قائد القوات الجوية الملكية السعودية، الأمير الفريق الركن تركي بن بندر، حفل إطلاق الاستراتيجية والهوية الجديدة لشركة «SAMI» للطيران والفضاء الميكانيكية، وذلك في مقر الشركة في محافظة جدة.

وأعلنت شركة SAMI الشريك الوطني الرائد لقطاع الدفاع والأمن، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، أن إطلاق الشركة يأتي عقب إنجاز عملية الاستحواذ الكامل على شركة «المعدات المكملة للطائرات المحدودة AACC» في وقت سابق من هذا العام، حيث تقوم بأعمال الصيانة والإصلاح والعمرة الميكانيكية للأنظمة الهيدروليكية للطائرات، وأنظمة الطاقة الثانوية لمنصات عدة.

وقال قائد القوات الجوية الملكية السعودية إنه تم تطوير ودعم الصناعات الدفاعية في المملكة بتوطين P من الإنفاق العسكري بحلول 2030، يعلم الجميع أهمية دور الشركات الوطنية في بناء القدرات والكفاءات المحلية في مجال صيانة الطائرات، ورفع جاهزيتها بأعلى جودة، ووفق أتم المعايير العالمية، حيث لا يقل دور العاملين في هذه المصانع عن الجندي في الحفاظ على أمن الوطن.

من جهته قال الرئيس التنفيذي لشركة SAMI المهندس وليد أبوخالد إن الاستراتيجية والهوية الجديدة للشركة تعكس آفاقا جديدة في قطاع الطيران والفضاء في المملكة، حيث نتجه نحو تطوير وتمكين القدرات الوطنية في مجال الطيران تماشيا مع رؤية المملكة 2030، كما تندرج هذه الخطوة في إطار الجهود المبذولة لتحقيق التطوير والنمو، لا سيما في ظل التوسع الذي تشهده أسواق الطيران التجاري على المستوى المحلي والإقليمي وبوتيرة متسارعة، إضافة إلى أن هذا الإنجاز يعزز التكامل بين شركات مجموعة SAMI، وحرصها على الإسهام في بناء منظومة دفاع مستدامة للمملكة.