شكرا لقرائتكم خبر رصد 191 مخالفة لنظام أحكام المياه بمنطقة مكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبط فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة خلال الجولة الميدانية التي نفذت بالمنطقة 191 مخالفة لنظام أحكام المياه ولائحته التنفيذية، واتخذ الفرع الإجراءات النظامية حيالها وفقا لنظام المياه.

وأفاد مدير الفرع المهندس ماجد الخليف، ضبط 112 مخالفة لنظام المياه بمحافظة جدة، و4 مخالفات بالعاصمة المقدسة، و3 مخالفات بمحافظة الخرمة، و14 مخالفة لنظام المياه بمحافظة رنية، و13 مخالفة لنظام المياه بمحافظة الجموم، ومخالفتين لنظام المياه بمحافظة العرضيات، و15مخالفة بمحافظة القنفذة، و6 بمحافظة الليث، و8 مخالفات بمحافظة خليص، و4 مخالفات بمحافظة الكامل، و10 مخالفات لنظام المياه بمحافظة رابغ، وذلك وفق اشتراطات ومتطلبات التراخيص لأشياب وصهاريج مياه الآبار غير صالحة للشرب، ومحال تقليل الملوحة.

وأكد الخليف على أصحاب الأشياب والصهاريج والحفارات ضرورة الحصول على التراخيص اللازمة لاستمرار ممارسة أنشطة استخراج وتوزيع المياه غير الصالحة للشرب وفقا لأحكام نظام المياه، وحسب الشروط والضوابط والمسار الإجرائي المنظم لكل نشاط.